  Galatasaray'ın Mauro Icardi planı ortaya çıktı
Spor

Galatasaray'ın Mauro Icardi planı ortaya çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak olan Mauro Icardi için karar verildi.

29 Aralık 2025 Pazartesi 01:44
Galatasaray'ın Mauro Icardi planı ortaya çıktı
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi için harekete geçildi. Sarı kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldıza teklifini iletti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ligin ilk yarısında 9 gol kaydetti. Bu performansıyla takımının en fazla gol atan oyuncusu unvanını elde etti. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de forma giydiği süreye oranla dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Deneyimli santrfor, sahada kaldığı her 79 dakikada bir gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray'ın, sözleşmesi sona erecek olan Icardi'ye, 1 senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. Yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi'ye 5 milyon euro da maaş teklif edilecek.

Yakın zamanda Mauro Icardi'nin geleceği netlik kazanacak.

