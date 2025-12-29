Galatasaray'ın Mauro Icardi planı ortaya çıktı

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi için harekete geçildi. Sarı kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldıza teklifini iletti.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ligin ilk yarısında 9 gol kaydetti. Bu performansıyla takımının en fazla gol atan oyuncusu unvanını elde etti. Arjantinli yıldız, Süper Lig'de forma giydiği süreye oranla dikkat çekici bir istatistik yakaladı. Deneyimli santrfor, sahada kaldığı her 79 dakikada bir gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray'ın, sözleşmesi sona erecek olan Icardi'ye, 1 senesi opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi. Yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi'ye 5 milyon euro da maaş teklif edilecek.

Yakın zamanda Mauro Icardi'nin geleceği netlik kazanacak.