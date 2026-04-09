İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,576
  • EURO
    52,2727
  • ALTIN
    6829.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Merkezefendi deplasmanı ertelendi
Galatasaray'ın Merkezefendi deplasmanı ertelendi

Galatasaray'ın Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile oynayacağı lig maçı, Avrupa kupası programı nedeniyle ertelendi. Karşılaşmanın yeni tarihi 23 Nisan olarak açıklandı.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic maçı, sarı-kırmızılıların Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı müsabaka dolayısıyla ertelendi.

Galatasaray Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile deplasmanda oynanması planlanan müsabaka, 15 Nisan Çarşamba günü La Laguna Tenerife ile oynayacağımız FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü karşılaşması nedeniyle 23 Nisan Perşembe günü saat 19.00'a ertelenmiştir. Kulübümüzün Avrupa kupalarındaki mücadelesine gösterdikleri anlayış ve desteklerinden ötürü Türkiye Basketbol Federasyonuna ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Kulübüne teşekkür ederiz."

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında dün İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup etti ve seride durumu 1-1 yaptı.

Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Kazanan taraf organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.