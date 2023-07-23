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Spor

Galatasaray'ın Mert Müldür için yaptığı teklif belli oldu

Yeni sezon kadrosu konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotasyonda sıkıntı yaşamamak adına gözünü çevirdiği milli yıldızın transferini bitirmek isterken kulübüne yapılan teklif de belli oldu.

Fanatik23 Temmuz 2023 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Mert Müldür için yaptığı teklif belli oldu
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Galatasaray'da yeni sezon kadro çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılılar, önemli bir yerli takviyesi için de girişimlerde bulunuyor.

HEDEF GENİŞ KADRO

Sarı kırmızılılar, yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek. Hal böyle olunca teknik heyet de rotasyonu genişletmek istiyor.

ÇOK YÖNLÜ İSİMLER ÖNCELİK

Galatasaray, rotasyonu genişletirken çok yönlü isimlere de öncelik vermiş durumda. Yoğun geçecek sezonda birden fazla mevkide kullanılabilecek isimler aranıyor.

Bu doğrultuda sadece kendi mevkisinde değil birçok pozisyonda oynayabilen isimleri kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, milli yıldızı hedefine koymuş durumda.

GÖZLER MERT MÜLDÜR TRANSFERİNDE

Cim Bom, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'nun formasını giyen Mert Müldür ile temaslarını sürdürüyor. Milli futbolcu için diğer yandan da Fenerbahçe talip olurken, pazarlıklar devam ediyor.

SASSUOLO'NUN TALEBİ BELLİ

Yeşil siyahlılar, 24 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro talep etti. Ancak Mert'in kontratının bir sene sonra bitecek olması nedeniyle Galatasaray yönetimi, bunu çok daha ucuz bir maliyet ile bitirmenin hesaplarını yapıyor.

İŞTE GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Aslan, son olarak Çizme ekibine 3.5 milyon Euro önerdi. Mert'in, sadece sağ bekte değil savunmanın tüm bölgelerinde forma giyebilmesi nedeniyle teknik ekip, bu transferin bitmesini çok istiyor. Şimdi ise gözler Sassuolo'nun yapılan teklife vereceği cevaba çevrildi.

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