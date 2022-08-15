Galatasaray'ın Morutan pişmanlığı

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon uygulanmak istenen yapılanmanın baş aktörlerinden birisi olması beklenen Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı yaratmıştı.

İki farklı teknik direktörle çalışan genç oyuncu, forma şansı bulmakta zorlanırken kendini gösteremedi.

Okan Buruk döneminde ise hazırlık maçlarında şans bulan Morutan, teknik direktörünün gözüne giremedi.

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PISA'YA KİRALANDI

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Serie B takımlarından Pisa'ya 150 bin avro kiralama ve 5.5 milyon avro zorunlu şartlı satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 34 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

Morutan, FCSB'den Galatasaray'a 4.1 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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İLK MAÇINA DAMGA VURDU

Yaklaşık 10 gün önce kadar Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Morutan ligdeki ilk maçında oyuna sonradan girdi.

İlk 45 dakikası 1-1 geçilen mücadelede Cittadella, 66. dakikada skoru 4-1'e getirince Morutan, Artur Ionita'nın yerine oyuna dahil oldu.

90+2'de kazanılan korneri kullanan Morutan Sibilli'yi golle buluşturdu ve skor 4-2'ye geldi.

Yine uzatmalarda bu kez akan oyunda topla ceza sahasının solunda dışında buluşan Morutan arka direğe yaptığı ortada Canestrelli'nin golünü hazırladı.

Morutan'ın iyi performansı Galatasaraylı taraftarlar arasında da gündem olurken, oyuncunun takımda kalması gerektiği savunuldu.