  • Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu! İşte Aslan'ın Liverpool sonrası eşleşmesi
Spor

Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu! İşte Aslan'ın Liverpool sonrası eşleşmesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk olacak Galatasaray'ın İngiliz devini saf dışı bırakması durumunda eşleşeceği muhtemel rakip belli oldu.

18 Mart 2026 Çarşamba 00:59
Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu! İşte Aslan'ın Liverpool sonrası eşleşmesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların bu turu geçmesi halinde rakibi de belli oldu.

Bir diğer son 16 turu eşleşmesinde Chelsea'yi saf dışı bırakan Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın muhtemel rakibi oldu.

CHELSEA'Yİ EZİP GEÇTİLER

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Paris Saint-Germain, Chelsea deplasmanına konuk oldu. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan PSG, Stamford Bridge'de oynanan maçı da 3-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada PSG'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 13. dakikada Bradley Barcola ve 62. dakikada Senny Mayulu kaydetti.

PSG, Chelsea karşısında iki maçta da aldığı galibiyetlerin ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
