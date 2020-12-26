Galatasaray'ın net borcu açıklandı

IHA 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:44 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:44

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında Bankalar Birliği ile yapılan görüşmeler ve mali konular hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün 5 tane ana geliri olduğunu belirten Kançal, "Pandemiyle birlikte yayın gelirlerimizde aksamalar oldu. İsim, reklam ve sponsorlukta da sıkıntılarımız var. Mevcut sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz.

Gişe hasılatımız tamamen bitti. Pandemiden dolayı mağazalarımız kapandı. UEFA gelirimiz var. Bu sene katılamadı ama bir önceki sene UEFA kupalarına katıldığımızdan dolayı UEFA gelirlerine hak kazanmamıza rağmen UEFA bize hak kazandığımız gelirlerimizin bir kısmını ödeyemeceğini belirten mektup yazdı.

Bize özel değil, tüm kupalara katılma hakkı kazanmış kulüplere bu zararını pay ederek dağıttı. Bunu burada ilk defa söylüyorum. Pandeminin spor camiasına verdiği zararı anlamanız açısından bu bilgiyi paylaştım" diye konuştu.

"BU YAPILANDIRMA BİR MECBURİYET"



Bankalar Birliği ile yapılacak olan ikinci yapılandırma ile ilgili eleştirilere cevap veren Kaan Kançal, "Mayıs 2019’da Sportif AŞ’nin kısa vadeli borçları 620 milyon TL civarındaydı.

Bunları bizim ödememiz mümkün değildi. Yapılandırmaya gittik ve 320 milyon TL’ye indirdik. Florya’nın geri alınması, vadesi geçmiş borçları kapatabilmek için aldığımız ilave 250 milyon TL ve derneğin üzerinden finansal borçların 107 milyon TL düzenlememiz neticesinde Sportif AŞ’nin finansal borçları 899 milyon TL’den 1 milyar 414 milyon TL’ye yükseldi. Birinci yapılandırmada 1 milyar 346 milyon TL’sini yapılandırdık.

Bu yapılandırma sayesinde bilançolarımızda pozitif etkisini gördük. Bu yapılandırma olmasaydı çok daha büyük zarar maruz kalacağımızı söyleyebilirim. Bu yapılandırma olmasaydı çok fazla kur farkı zararına maruz kalacaktık. Burada biz bu yapılandırma ile ilgili görüşmeler bankalarla devam ediyor. Teknik detayına girmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum, müzakereler hala devam ediyor. Ana hatları ile 2+3 yıl olan yapılandırmamız 2+7 yıl toplam 9 yıl üzerinden çalışma yapılıyor.

Bu yapılandırmada kulübümüz üzerine komple teorisi yapılıyor. Ben bunların hiçbirine katılmıyor. Birinci yapılandırma öncede ipoteklerimiz, teminatlarımız mevcuttu. Bizden öncede verilmişti bunlar. Birinci yapılandırma aralık 2019’da imzalandıktan sonra pandemi yaşadık. Birinci yapılandırmaya ait olan mayıs ve kasım ana para ödemesiz olan dönemdeki faizlerimizi ödeyemedik. Plana uyamadık. Pandeminden dolayı, gelirlerimizin düşmesinden dolayı. Dolayısıyla niyet kötüyse ikinci yapılandırmayı yapmaya ne gerek var. Zaten birinci yapılandırmada vecibelerimizi yerine getiremedik. Birinci yapılandırma öncesinde vecibelerimizi yerine getiremedik.

Bizim yapısal reformlarımızı sürdürebilmemiz için bu eksi giden nakit akışımızı çevirebilir bir haline getirebilmemiz için bu yapılandırma bir mecburiyet. Galatasaray yönetim kurulunun da çarkları döndürmek, işletmeyi sürdürebilmek bir görevi de var. Birçok şirket gelirlerin plansız düşmesinden dolayı bankalarla anlaşmaya gitti. Bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda görüyorum. Bu programı doğru uygulayabilirsek, Galatasaray borcunu adım adım zaman içinde düşürecektir" ifadelerini kullandı.

"9. AY SONUNDAKİ TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 123 MİLYON TL"



Galatasaray’ın borcunu da açıklayan Kançal, "Galatasaray Spor Kulübü’nün bağımsız denetimden geçmiş 9 aylık net borcu 1 milyar 462 milyon TL’dir. Bu net borç, konsolide finansal borcumuzdan kasamızdaki paramızın düşmüş halidir.

Bunun üzerine 398 milyon TL finansal borç benzeri kalem dediğim kalem ekliyoruz. Bu finansal borç değil. İşletme sermayesinde açığından dolayı uzun bir süre ödeyemediğimiz piyasa tarafından fonlanan borcumuzu artık bir finansal borç olarak algılanıp, bunu da bu kaleme eklememizden kaynaklanan bir kalem. Toplam konsolide borcumuz 1 milyar 860 milyon TL. Net işletme sermaye kalemimiz var. Bu da 263 milyon TL ekside.

Burada dönen varlıklarımız var. Galatasaray Spor Kulübü’nün 9. ay sonundaki toplam borcu, finansal + piyasanın fonladığı, 2 milyar 123 milyon TL. Bugün kepengi kapattık bizim finansal borçlarımız 1 milyar 860 milyon TL, piyasa borçlarımız 263 milyon TL. Toplamı 2 milyar 123 milyon TL" diyerek sözlerini tamamladı.