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Spor

Galatasaray'ın olağanüstü genel kuruluna Kovid-19 engeli

Galatasaray Kulübünde 19-26 Aralık'ta yapılacağı duyurulan olağanüstü seçimli genel kurulun ertelendiği bildirildi.

27 Kasım 2020 Cuma 15:30 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 15:37
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