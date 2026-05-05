Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğuna hazırlanan Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarını yürütüyor. Kadrosunda büyük bir revizyona hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, yıldız isim takviyeleri yapmak istiyor. Bu doğrultuda Aslan, Paris Saint-Germain'in tecrübeli oyuncusu Fabian Ruiz'i gündemine aldı. Fransız basınına göre PSG, 30 yaşındaki orta saha ile yollarını ayırmak istiyor. Paris ekibinin, sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan oyuncudan gelir elde etmek istediği bildirildi.

ENRIQUE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Ancak PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, İspanyol oyuncusundan çok memnun. Sports.yahoo, konuyla ilgili "Unutmamak gerekir ki, teknik direktör Luis Enrique için Ruiz, takımının kilit isimlerinden biri ve Enrique onu birçok kez desteklemiş, yeteneklerini savunmuştu; bu nedenle onu bu kadar kolay bırakmak en mantıklı seçeneklerden biri gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı. Paris Saint-Germain, başarılı futbolcu için yaklaşık 30-40 milyon euro fiyat biçti. Galatasaray'ın, bu miktarı ödemeye hazır olduğu haberde yer aldı.

ALTERNATİF İSİM DOUGLAS LUİZ

Bu sezon 29 karşılaşmada forma giyen Ruiz, 2 gol ve 4 asist üretti. Güncel piyasa değeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın orta saha adayları arasında Douglas Luiz de yer alıyor. Aston Villa, Juventus'tan kiraladığı Brezilyalı oyuncunun opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. 27 yaşındaki Sambacı'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro. İtalyan ekibi, planları arasında yer almayan Luiz'i uygun bir maliyetle elden çıkarabilir. Luiz bu sezon 29 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti.