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Spor

Galatasaray'ın özel forması tanıtıldı

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu özel forması 'içindeki aslan' sloganıyla sosyal medya hesaplarından tanıtıldı.

Haber Merkezi8 Şubat 2025 Cumartesi 13:46 - Güncelleme:
Galatasaray'ın özel forması tanıtıldı
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Galatasaray'ın forma sponsoru PUMA, sarı-kırmızılı kulübün 2024-25 sezonu için üretilen özel formasını tanıttı.

"İÇİNDEKİ ASLAN"

Yapılan açıklamada, "PUMA, Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Galatasaray ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasının bir parçası olarak, 2024-2025 sezonu için Galatasaray futbol takımlarına özel yeni bir forma tasarladı. "İçindeki Aslanı Ortaya Çıkar" sloganıyla hazırlanan kampanya çekimleriyle tanıtılan bu özel forma, kulübün resmi sosyal medya hesaplarında taraftarlarla buluştu." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın yıldız isimleri Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Meltem Yıldızhan ve Ayşe Cora'nın yer aldığı tanıtım filminde, bir ring içinde geçen sahnelerle Galatasaray'ın mücadele ruhu vurgulandı.

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