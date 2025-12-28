Galatasaray, transfer döneminde Boca Juniors'un genç orta saha oyuncusu Milton Delgado'yu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün, 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için farklı bir formül üzerinde durduğu belirtildi. U20 Dünya Kupası'nda Bronz Top kazanan Delgado'nun, Avrupa'dan birçok kulübün radarında olduğu, buna rağmen Galatasaray'ın oyuncuyu bir takas ihtimali çerçevesinde değerlendirdiği aktarıldı.

Haberlere göre Galatasaray, Milton Delgado'yu Boca Juniors'tan bonservisiyle almak yerine, kadrosunda yer alan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira üzerinden bir değişim planı oluşturdu. Avrupa transfer piyasası kaynakları, Boca'nın Delgado'nun satılması halinde Torreira'yı transfer edebileceğini, ancak Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcuyu satmaya sıcak bakmadığını bildirdi. Milton Delgado'nun sözleşmesinde 45 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunurken, oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.