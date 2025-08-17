İSTANBUL 29°C / 22°C
Spor

Galatasaray'ın planı belli oldu! Mauro Icardi'ye yeni sözleşme

Geçirdiği sakatlığın ardından Mauro Icardi, Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta golle geri döndü. 281 gün sonra golle buluşan yıldız futbolcu ile Galatasaray yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. İşte detaylar...

17 Ağustos 2025 Pazar 14:34
Galatasaray'ın planı belli oldu! Mauro Icardi'ye yeni sözleşme
Galatasaray'da Icardi, 281 gün sonra formasına kavuştu. Deneyimli golcü, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara golle döndü. Ayrıca sarı kırmızılı kulüp de Arjantinli futbolcu ile sözleşme yenilemeyi düşünüyor.

32 yaşındaki futbolcu böylece 281 gün sonra yeşil zeminde yer aldı. 87'nci dakikada skoru belirleyen golü kaydeden Icardi, ayrıca uzun bir aranın ardından gol sevinci de yaşamış oldu. Arjantinli futbolcunun, milli maç arasına kadar oynayacak mücadelelerde de oyunun gidişatına göre süre bulabileceği öğrenildi. Sarı kırmızılı yönetim sahalara dönen 32 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmayı planlıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli golcünün de maaşında indirime gidebileceği gelen haberler arasında. Yönetimin hedefi, golcü futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşma sağlamak.

