Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın durumunu yakından takip ediyor. Sezon başında 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibinin 60 milyon euroluk bonservis talebi sonrasında transfer görüşmelerini askıya almıştı.

Devre arasında gerçekleşebilecek olası bir Barış Alper satışı durumunda, Galatasaray Yönetimi'nin yeniden Atalanta'nın kapısını çalmayı planladığı öğrenildi. Bu sezon 8 maçta 1 gol atan Lookman'ın, transfer görüşmeleri sırasında 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euroluk bonus talep ettiği belirtildi. Başarılı oyuncunun Atalanta ile sözleşmesi, Haziran 2027'de sona erecek.