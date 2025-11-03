İSTANBUL 20°C / 14°C
  Galatasaray'ın planı belli oldu! Transferde hedef Ademola Lookman
Galatasaray'ın planı belli oldu! Transferde hedef Ademola Lookman

Galatasaray ara transfer döneminde Barış Alper Yılmaz'ın satılmasında durumunda İtalyan ekibi Atalanta forması giyen Ademola Lookman için düğmeye basacak. İşte detaylar...

Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ın durumunu yakından takip ediyor. Sezon başında 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibinin 60 milyon euroluk bonservis talebi sonrasında transfer görüşmelerini askıya almıştı.

Devre arasında gerçekleşebilecek olası bir Barış Alper satışı durumunda, Galatasaray Yönetimi'nin yeniden Atalanta'nın kapısını çalmayı planladığı öğrenildi. Bu sezon 8 maçta 1 gol atan Lookman'ın, transfer görüşmeleri sırasında 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euroluk bonus talep ettiği belirtildi. Başarılı oyuncunun Atalanta ile sözleşmesi, Haziran 2027'de sona erecek.

