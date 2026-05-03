İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2026 Pazar / 17 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın planı belli oldu! Transferde hedef Douglas Luiz
Spor

Galatasaray'ın planı belli oldu! Transferde hedef Douglas Luiz

26. şampiyonluğa yakın olan Galatasaray gelecek sezon için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı ekip, bonservisi Juventus'ta bulunan 27 yaşındaki başarılı futbolcu Douglas Luiz'i radarında aldı. İşte detaylar....

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 16:12 - Güncelleme:
Galatasaray'ın planı belli oldu! Transferde hedef Douglas Luiz
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.

Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, takviye yapılacak mevkileri belirledi.

Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda bir orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan Cimbom'da gözler, yaz ayında başlayacak transfer dönemine çevrildi..

Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşılık orta transferi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda rota İtalya.

Çizme basınından Mirko Di Natale'nin haberine göre Galatasaray, bonservisi Juventus'ta bulunan Douglas Luiz ile ilgileniyor.

Devre arasında Serie A devinden Aston Villa'ya kiralanan Brezilyalı oyuncu için sarı-kırmızılı takımın bir yoklama yaptığı öğrenildi.

İngiliz ekibinin, satın alma opsiyonuyla kiraladığı 27 yaşındaki oyuncu için opsiyonu kullanmasının zor olduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon kiralık olarak Nottingham Forest ve Aston Villa formaları giyen Luiz, 29 maçta görev aldı ve 1 gol-2 asistlik performans sergiledi.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Sambacının piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.