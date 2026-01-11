Orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, hedefini bir kez daha Fabian Ruiz'e çevirdi.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE

Sarı-kırmızılılar, PSG ile yapılan sözleşmede sezon sonunda geçerli olacak ve 30 milyon Euro karşılığında transferi mümkün kılan maddeyi yakından takip ediyor. Bu opsiyon devreye girdiğinde kulüp, Fransız temsilcisiyle resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.

G.SARAY'IN KİRALAMA TEKLİFİNE RET

Geçtiğimiz günlerde PSG Genel Direktörü Luis Campos ile Galatasaray'ın transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukçu bir araya geldi. AS'ın aktardığı habere göre, Galatasaray ilk olarak İspanyol futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamayı teklif etti. Ancak bu öneri, PSG tarafından hem mali hem de sportif açıdan uygun bulunmadı.

G.SARAY'IN TAKİBİ YENİ DEĞİL

İspanyol basınından Cadena Ser'in haberine göre, Galatasaray'ın Fabian Ruiz'e ilgisi yeni bir gelişme değil. Yaz transfer döneminde de taraflar bu konu üzerinde görüşmüştü, ancak anlaşmaya varılamamıştı. Şimdi sarı-kırmızılılar, sözleşmede yer alan özel maddeyi kullanarak transferi farklı bir şekilde sonuçlandırmayı hedefliyor.

PSG 40 İSTİYOR, G.SARAY 30'U BEKLİYOR

Kulübe yakın kaynaklar, PSG'nin oyuncu için 40 milyon Euro talep ettiğini ve Ruiz'in mevcut sözleşmesinin 2027'ye kadar devam ettiğini söylüyor. Şu aşamada Fransız ekibi, kontrat uzatmayı düşünmüyor. Galatasaray ise 30 milyon Euro'luk opsiyonun sezon sonunda resmen devreye girmesini bekliyor.

FABIAN RUIZ SESSİZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Oyuncuya yakın kaynaklar, Fabian Ruiz'in şu an için takımdan ayrılmayı düşünmediğini ifade ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla 21 resmi maça çıkan Ruiz, iki gol ve üç asistle takımına katkıda bulundu ve orta sahada düzenli olarak görev alıyor.