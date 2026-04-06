  • Galatasaray'ın planı belli oldu! Transferde Manuel Ugarte gelişmesi
Transfer çalışmaları için düğmeye basan Galatasaray cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Manchester United'ın ayrılığa sıcak baktığı Manuel Ugarte için devrede. Yıldız oyuncu için İtalyan devi Juventus'un yanı sıra Newcastle United ve Aston Villa'nın da takipte olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ6 Nisan 2026 Pazartesi 12:59
Manchester United, ayrılığına sıcak baktığı Manuel Ugarte'nin bonservisini belirledi. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusundan 40 milyon euro bonservis bekliyor.

JUVENTUS DEVREDE

CaughtOffside'da yer alan habere göre, Juventus, Ugarte için şu anda en ciddi talip konumunda yer alıyor.

Ugarte'yi Sporting döneminden bu yana takip eden ve transfer etmek isteyen Juventus için Şampiyonlar Ligi'ne katılım transferde belirleyici olacak.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray da devre arasında gündeme gelen 24 yaşındaki futbolcu için ilgisine devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ve oynama süresi faktörleriyle Ugarte'yi ikna etmeyi planlıyor.

NEWCASTLE VE ASTON VILLA

Juventus ve Galatasaray dışında Newcastle United ve Aston Villa'nın da Manuel Ugarte'nin durumunu takip ettiği belirtildi.

AJAX VE SUNDERLAND

Daha önce Ajax ve Sunderland ile de adı geçen Ugarte için şu anda bu takımların olasılığının az olduğu yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester United forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Manuel Ugarte, 915 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Ugarte'nin, güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

