Galatasaray'ın radarındaydı! İspanyol devine imza atıyor...

Manchester City'den ayrılan ve Galatasaray'ın da transfer gündemine gelen Bernardo Silva için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Barcelona, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bernardo Silva'nın Barcelona'ya transferine son bir adım kaldığı ve 31 yaşındaki yıldızın Katalan ekibine 2+1 yıllık imza atacağı öne sürüldü.

Bernardo Silva'nın adı Atletico Madrid ve Juventus'la da anılmıştı.

Manchester City'de geride kalan sezonda 53 maçta süre bulan Bernardo Silva, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.