Galatasaray'da milli takım arası aldığı darbe sonrası sakatlanan Victor Osimhen'den beklenen haber geldi.
MAÇ KADROSUNDA
Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maç kadrosuna dahil edildi. Golcü futbolcu teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde forma giyebilecek.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina.