Spor

Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor! Kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

25 Eylül 2025 Perşembe 17:08
Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor! Kamp kadrosu açıklandı
Galatasaray'da milli takım arası aldığı darbe sonrası sakatlanan Victor Osimhen'den beklenen haber geldi.

MAÇ KADROSUNDA

Nijeryalı yıldız, Alanyaspor maç kadrosuna dahil edildi. Golcü futbolcu teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde forma giyebilecek.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Mario Lemina.

