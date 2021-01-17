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Spor

Galatasaray'ın rakibi Basket Landes

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Fransa'nın Basket Landes takımıyla karşılaşacak.

AA17 Ocak 2021 Pazar 10:53 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 10:53
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarında 2. seri başlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda 1-4 Aralık 2020'de Macaristan'ın Sopron kentinde düzenlenen birinci seri maçlarına koronavirüs vakaları nedeniyle katılamadı.

Fransa'da yapılacak D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele edecek Galatasaray, yarın ilk seriden ertelenen maçta Basket Landes ile karşı karşıya gelecek. Bourges kentindeki Prado Spor Sarayı'nda oynanacak maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, grupta daha önce Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla yaptığı 2 maçı da kaybetti.

PUAN DURUMU

D Grubu'nda oynana maçlara göre oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGMAYAv.P
1. Sopron Basket (Macaristan)440279243368
2. Basket Landes (Fransa)211128136-83
3. Bourges Basket (Fransa)202126139-132
4. Galatasaray (Türkiye)202124139-152

MAÇ PROGRAMI

Galatasaray'ın Fransa'da yapılacak 2. serideki maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Galatasaray-Basket Landes (1. seri erteleme)

19 Ocak Salı:

22.00 Basket Landes-Galatasaray (2. seri)

21 Ocak Perşembe:

22.00 Bourges Basket-Galatasaray (1. seri erteleme)

22 Ocak Cuma:

22.00 Galatasaray-Bourges Basket (2. seri)

STATÜ

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 16 takım, dörderli 4 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayacak 8 ekip, çeyrek finale kalacak. Çapraz eşleşme usulüyle çift maç üzerinden karşı karşıya gelecek takımlardan kazananlar, Dörtlü Final'e yükselecek.

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