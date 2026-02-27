İSTANBUL 6°C / 4°C
Spor

Galatasaray'ın rakibi belli olacak! Şampiyonlar Ligi'nde kura günü

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi, bugün belli olacak. UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 14.00'te çekilecek kurada sarı-kırmızılılar, Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

27 Şubat 2026 Cuma 08:41
UEFA Şampiyonlar Ligi, son 16 turu eşleşmeleri bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

Galatasaray'ın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kurası, TSİ 14.00'te çekilecek.

LIVERPOOL VEYA TOTTENHAM

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek. Galatasaray'ın çeyrek finalde muhtemel rakibi PSG, Chelsea ve Barcelona'dan bir olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Bodo/Glimt, son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

