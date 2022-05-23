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Spor

Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist yarın İstanbul'da oynanacak Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka maçının ardından belli olacak. Kazanan takım yarı finalde Galatasaray ile eşleşecek.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
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İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçını kazanan ekip yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi olacak.

Eşleşmede 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes 90-66, 13 Mayıs Cuma günkü İzmir'deki müsabakayı ise Pınar Karşıyaka 79-73 kazanmıştı. Normal takvime göre 15 Mayıs Pazar oynanması gereken üçüncü karşılaşma Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu elde ettiği Dörtlü Final müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

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