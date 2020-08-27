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Spor

Galatasaray'ın rakibi değişti! Gaziantep FK yerine Hatayspor...

Galatasaray'ın 3 Eylül'de Gaziantep FK ile oynayacağı hazırlık maçı, iki takımın Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak olmaları nedeniyle iptal edildi. Sarı kırmızılılar aynı tarihte Hatayspor ile oynayacak.

IHA27 Ağustos 2020 Perşembe 14:47 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 14:47
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Galatasaray Futbol Takımı’nın 2020-2021 sezonu hazırlık maçı programında değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılıların, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından ötürü iki kulübün ortak kararı neticesinde Gaziantep ekibiyle 3 Eylül Perşembe günü oynanması planlanan maçın iptal edildiği açıklandı.

Galatasaray, değişen program sonrası aynı gün Süper Lig’in yeni takımı Hatayspor ile oynayacak. Türk Telekom Stadyumu’ndaki mücadele saat 17.00’de oynayacak.

Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

17.00 Galatasaray - İstanbulspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

31 Ağustos Pazartesi

16.00 Galatasaray - Ümraniyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

3 Eylül Perşembe

17.00 Galatasaray - Hatayspor (Türk Telekom Stadyumu)

5 Eylül Cumartesi

17.00 Galatasaray - Kasımpaşa (Türk Telekom Stadyumu)

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