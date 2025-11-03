İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0686
  • EURO
    48,4996
  • ALTIN
    5415.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın rakibi Flammes Carolo Basket
Spor

Galatasaray'ın rakibi Flammes Carolo Basket

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Fransız ekibi Flammes Carolo Basket'i konuk edecek.

AA3 Kasım 2025 Pazartesi 11:01 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi Flammes Carolo Basket
ABONE OL

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun beşinci haftasında yarın Fransa'nın Flammes Carolo Basket takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Bu sezon grubunda 4'te 4 yapan sarı-kırmızılılar, namağlup bir şekilde ilk sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki son maçında İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 72-61 yendi.

Grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Flammes Carolo Basket ise 3. sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Fransız ekibiyle oynadığı ilk karşılaşmada rakibini 62-56 mağlup etti.

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  • Flammes Carolo Basket

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.