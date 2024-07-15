Galatasaray'ın rakibi Fortuna Düsseldorf

Galatasaray, Bundesliga 2 ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Düsseldorf mücadelesi 15 Temmuz Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma Spor Smart ve D- Smart Go ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray, hazırlık maçında Alman ekibi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Avusturya kampında toplam 5 hazırlık maçı oynayacak. LASK Linz maçının ardından Galatasaray, Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve son olarak İtalyan ekibi Parma ile karşılaşacak.

GALATASARAY'DA GENÇ OYUNCULAR DİKKAT ÇEKTİ

LASK Linz karşısında Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Sergio, Torreira, Tete, Mertens, Zaha ve Batshuayi ile sahaya çıkan Galatasaray'da genç oyuncuların performansı dikkat çekti.

Yusuf Demir başarılı driplingleriyle göz doldururken Metehan Baltacı ise 56 ve 71. dakikada takımının gollerini attı.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

18 Temmuz Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Galatasaray - Parma