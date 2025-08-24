İSTANBUL 29°C / 21°C
24 Ağustos 2025 Pazar
Spor

Galatasaray'ın rakibi İngiliz devi! Transferde hedef Senne Lammens

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılı ekip, Premier Lig devi Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği Royal Antwerp forması giyen 23 yaşındaki kaleci Senne Lammens için düğmeye bastı. İşte detaylar...

24 Ağustos 2025 Pazar 10:32
Galatasaray'ın rakibi İngiliz devi! Transferde hedef Senne Lammens
Galatasaray, Manchester United kaleci Senne Lammens'in transferini bitirmeden son anda teklifte bulundu.

İngiliz basınından The Mirror'ın haberine göre, Manchester United, Belçikalı genç kaleci Senne Lammens'in transferinde sona yaklaştı. Royal Antwerp forması giyen 23 yaşındaki kaleci için İngiliz devinin 16 milyon sterlin bonservis ve ek bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'DAN SON BİR DENEME

Yaklaşık bir yıldır Lammens'i yakından takip eden United'ın, oyuncuyla beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Ancak transfer süreci beklenenden daha çetin geçti. Haberde, Galatasaray'ın son dakikada devreye girerek transferi kapmak için hamle yaptığı ve kaleciye cazip bir teklif sunduğu aktarıldı. Bununla birlikte, Lammens'in Manchester United'a sıcak baktığı belirtildi.

Ayrıca Inter ve Lille gibi kulüplerin de genç kaleciyle ilgilendiği biliniyor.

ANTWERP KARNESİ

Belçika ekibiyle 64 resmi maça çıkan Lammens, 12 maçta kalesini gole kapadı.

