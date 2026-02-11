Devler Ligi'nde lig aşamasını ilk 24'te tamamlamayı başaran Galatasaray, play-off turunda Juventus ile karşı karşıya gelecek. 17 Şubat Salı günü Rams Park'ta oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor. UEFA, bu maça dair özel istatistikler paylaştı. Galatasaray ile Juventus, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar altı kez karşı karşıya geldi ve bu maçların tamamı Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynandı. Galatasaray iki galibiyetle üstünlük sağlarken, Juventus'un bir galibiyeti bulunuyor; üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu eşleşme, eleme turları da dahil olmak üzere turnuva tarihinde bir Türk takımı ile bir İtalyan takımı arasında oynanan sadece ikinci çift maçlı eşleşme olacak.

TEMSİLCİMİZ YİNE TARİH YAZACAK

İlki 1962/63 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde gerçekleşmiş ve Milan, Galatasaray'ı toplamda 8-1'lik skorla elemişti. Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı UEFA organizasyonlarında oynadığı son 17 maçın yalnızca üçünü kaybetti (7 galibiyet, 7 beraberlik). Sarı kırmızılı ekip, Türkiye'de İtalyan rakiplere karşı 1963'ten bu yana yenilgi yüzü görmedi; bu süreçte 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Galatasaray bu maçla birlikte Şampiyonlar Ligi tarihindeki 200. karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor ve bu barajı aşan ilk Türk temsilcisi olacak.

250 GOLE ÇOK AZ KALDI

Ayrıca turnuva tarihinde 250 gole ulaşmasına iki gol kaldı. Juventus, Türk takımlarına karşı UEFA organizasyonlarında oynadığı son 10 maçın sadece ikisini kaybetti (5 galibiyet, 3 beraberlik) ve bu iki yenilgi de Galatasaray'a karşı geldi. İtalyan temsilcisi, UEFA'daki son altı çift maçlı eşleşmenin ilk ayağında yenilgi almadı (3 galibiyet, 3 beraberlik). Juventus son 12 sezonun 10'unda Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında yer aldı. Galatasaray ise 2013/14 sezonundan bu yana ilk kez bu turda mücadele ediyor.