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Spor

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, galibiyeti unuttu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla galibiyeti unuttu.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, galibiyeti unuttu
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, son haftalarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla dikkati çekiyor.

"Devler Ligi"nin gruplardaki son haftasında 12 Aralık Salı günü sarı-kırmızılı takımı ağırlayacak Kopenhag'da düşüş devam ediyor.

Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg'a 2-0 mağlup olan Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Son galibiyetini 8 Kasım'da Manchester United'ı 4-3 yenerek elde eden Danimarka temsilcisi, o tarihten bu yana Brondby ve Bayern Münih ile golsüz berabere kalırken, Viborg, Aarhus ve Silkeborg'a yenildi.

Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final rövanşında 9 Aralık Cumartesi günü Silkeborg, 12 Aralık'ta da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

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