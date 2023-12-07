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Spor

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada ağır darbe

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek finalinde sahasında karşılaştığı Silkeborg'a 2-0 mağlup oldu.

7 Aralık 2023 Perşembe 01:01 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'a kupada ağır darbe
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag, Danimarka Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Silkeborg ile karşılaştı.

Parken'de oynanan maçı Silkeborg 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Callum McCowatt ve 64. dakikada Anders Klynge kaydetti.

Bu sonuçla Kopenhag, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi.

Mücadelenin rövanşı 9 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Kopenhag ile Galatasaray ise 12 Aralık Salı günü Parken'de tur için karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, Danimarka ekibini mağlup ederek üst tura çıkmaya çalışacak.

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