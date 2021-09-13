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Spor

Galatasaray'ın rakibi Lazio Milan deplasmanından çıkamadı

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Milan, sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-0 yendi.

AA13 Eylül 2021 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 00:52
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Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabaka, iki takımın da karşılıklı ataklarıyla başladı.

Ev sahibi Milan, 45. dakikada Rafael Leao ile maçta 1-0 öne geçti.

Kırmızı-siyahlılar, 45+6. dakikada Frank Kessie ile bir penaltı atışından yararlanamayınca, ilk yarı Milan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonra erdi.

Milan, 67. dakikada uzun süreli sakatlıktan çıkan 39 yaşındaki İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Lazio'yu 2-0 yendi.

Bu arada, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Milanlı oyuncularla yaşadığı diyalog sebebiyle maçın hakemi Daniele Chiffi'den kırmızı kart gördü.

Milan, bu sonuçla ligde 3. haftada 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla zirveye çıktı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio ise bu sonuçla, bu sezonki ilk yenilgisini Milan karşısında almış oldu. Lazio, 6 puanla 6. sırada yer aldı.

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