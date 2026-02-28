İSTANBUL 8°C / 4°C
Spor

Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan ligde 5 gollü zafer

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında konuk ettiği West Ham United'ı 5-2 mağlup ederek 48 puana yükseldi.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 20:21 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan ligde 5 gollü zafer
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında West Ham United'ı ağırladı. Anfield Road'da oynanan maçı Liverpool 5-2'lik skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Hugo Ekitike, 24. dakikada Virgil van Dijk, 43. dakikada Alexis Mac Allister, 70. dakikada Cody Gakpo ve 82. dakikada Axel Disasi (kendi kalesine) kaydetti.

West Ham United'ın golleri 49. dakikada Tomas Soucek ve 75. dakikada Taty Castellano'dan geldi.

Ligde son üç maçını kazanan Liverpool puanını 48'e yükseltti. Kümede kalma savaşı veren West Ham United 25 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Wolverhampton'a konuk olacak. West Ham United, Fulham deplasmanına çıkacak.

