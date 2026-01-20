İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2801
  • EURO
    50,7674
  • ALTIN
    6619.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın rakibi Manchester City, Bodo Glimt'e yenildi
Spor

Galatasaray'ın rakibi Manchester City, Bodo Glimt'e yenildi

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt deplasmanında 3-1 mağlup oldu. İngiliz ekibinde Rodri gördüğü kırmızı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

AA20 Ocak 2026 Salı 22:48 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi Manchester City, Bodo Glimt'e yenildi
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Norveç'in Bodo/Glimt takımına 3-1 mağlup oldu.

Bodo/Glimt, ligde gelecek hafta Galatasaray'ı ağırlayacak Manchester City karşısında 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh, 58. dakikada Jens Hauge'ın golleriyle turnuva tarihindeki ilk galibiyetine uzandı.

Manchester ekibinin tek golünü 60. dakikada Rayan Cherki atarken 62. dakikada kırmızı kart gören Rodri, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Manchester City, 2026 yılında oynadığı 7 maçtan sadece 2'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Manchester United, Arsenal ve Tottenham ile karşılaşan Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.

Bu sonucun ardından ligde Manchester City 13 puanda kalırken, Bodo/Glimt puanını 6 yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.