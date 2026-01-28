Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşılaşacak.

Manchester kentindeki Etihad Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

Müsabaka TRT 1'den ve Tabii platformundan yayımlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 10 puan topladı. Galatasaray, averajla 18. sıradaki Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı geçerek 17. sırada yer aldı.

Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış, Osimhen

GALATASARAY, KENDİNİ İLK 16'YA ATMAYA ÇALIŞACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, müsabakayı kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.

Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

SARI-KIRMIZILI EKİP TAM KADRO

Galatasaray, uzun bir aradan sonra bir maça tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo'nun bu maçla kadroya dönmesi bekleniyor. İki aydan fazla süredir sahalardan uzak kalan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, bu süreçte 13 resmi maçı kaçırdı. Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay'ın da kadroya alınması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular maçta sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki müsabakada forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla, statü gereği karşılaşmada oynayamayacak.