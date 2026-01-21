İSTANBUL 9°C / 5°C
21 Ocak 2026 Çarşamba
Spor

Galatasaray'ın rakibi USK Prag

?FIBA Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 4. maçında Galatasaray, yarın Çek ekibi USK Prag ile karşılaşacak.

21 Ocak 2026 Çarşamba 10:29
Galatasaray'ın rakibi USK Prag
ABONE OL

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu dördüncü maçında yarın Çekya'nın USK Prag ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Grubunda 8 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunda yer alıyor.

Çekya temsilcisi ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle beşinci sırada bulunuyor.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki son maçında deplasmanda İspanya'nın Spar Girona ekibini 82-68 yenmişti.

