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Spor

Galatasaray'ın rakipleri Avrupa'dan! İşte Can Uzun transferinde son durum

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan 20 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan başarılı futbolcu Avrupa'dan birçok kulübün radarında yer alıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Haziran 2026 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakipleri Avrupa'dan! İşte Can Uzun transferinde son durum
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Galatasaray'ın gündeminde yer aldığı bilinen Can Uzun için transfer yarışında hareketli günler yaşanıyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre, Galatasaray'ın transfer listesinde üst sıralarda yer alan genç yıldız, sarı-kırmızılıların öncelikli hedefleri arasında bulunuyor.

CAN UZUN'UN TALİBİ ÇOK

Ancak milli futbolcuya yalnızca Galatasaray'ın değil, İtalya'dan Napoli ve Milan'ın yanı sıra bazı Premier Lig ekiplerinin de ilgi gösterdiği belirtildi.

Halen Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını ise 2026 Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planladığı aktarıldı.

Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alan Can Uzun'un turnuva sonrasında kariyerine ilişkin nihai değerlendirmeyi yapacağı ifade edildi.

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