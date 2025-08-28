İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor! CANLI | Devler Ligi'nde kura zamanı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Monako'da gerçekleşen kura çekimini canlı aktarıyoruz...

28 Ağustos 2025 Perşembe 18:26
Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor! CANLI | Devler Ligi'nde kura zamanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.

G.SARAY 4. TORBADA

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılıyor.

Galatasaray, turnuvada 4 torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.

