UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.

G.SARAY 4. TORBADA

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılıyor.

Galatasaray, turnuvada 4 torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

1. TORBA: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.

2. TORBA: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villareal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge.

3. TORBA: Tottenham, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya.

4. TORBA: Galatasaray, Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat.