AKŞAM

İspanyol bahis şirketlerinde ev sahibi Real Madrid’in galibiyeti 1’e 1.19 oran verirken, G.Saray’ın galibiyeti ise 1’e 15 olarak değerlendirildi. İddaa’daki oranlar ise G.Saray’ın galibiyetine 1’e 9, Real’in galibiyetine 1.12 ve beraberlik 4.80 şeklinde.