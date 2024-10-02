İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2024 Çarşamba / 29 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2305
  • EURO
    37,9272
  • ALTIN
    2915.69
  • BIST100
    9217.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu
Spor

Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında RFS ile karşılaşacak Galatasaray maçın kamp kadrosunu duyurdu.

2 Ekim 2024 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu
ABONE OL

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda RFS ile karşılaşacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.

Galatasaray'da Hakim Ziyech, Victor Osimhen ve UEFA listesinde yer almayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.

GALATASARAY GALİBİYETLE BAŞLADI

Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

2. haftada RFS ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.