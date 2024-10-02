Galatasaray'ın RFS maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ikinci haftasında deplasmanda RFS ile karşılaşacak.
Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.
Galatasaray'da Hakim Ziyech, Victor Osimhen ve UEFA listesinde yer almayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.
GALATASARAY GALİBİYETLE BAŞLADI
Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.
2. haftada RFS ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:
Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı.