Galatasaray'ın Rodrigues'i neden istemediği ortaya çıktı

Dün akşam Fenerbahçe’yle anlaşmak için Türkiye’ye gelen ve ‘Hayat sürprizlerle dolu’ mesajını yollayarak sarı lacivertli kulüple 2 yıllık kontrata imza atmaya hazırlanan Garry Rodrigues’in aslında son dakikaya kadar Galatasaray’ı beklediği, fakat Fatih Terim’in eski öğrencisini istemediği ortaya çıktı.

ÖNCE GALATASARAY'A TEKLİF EDİLDİ

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Galatasaray’da çok iyi bir sezon geçirdikten sonra 10 milyon dolar karşılığında Al-İttihad’a transfer olan Garry Rodrigues’in yeniden sarı kırmızılı formayı giymek için haber beklediği öğrenilirken, yıldız futbolcunun Fatih Terim engeline takıldığı, bunun üzerine Garry’nin Fenerbahçe’yle el sıkıştığı belirtildi.

RODRİGUES'İN MAAŞI 2 MİLYON EURO’YA ÇIKARILMIŞTI

Başarılı teknik adam Terim’le şampiyonluk sevinci yaşamasının yanı sıra o sezon Galatasaray’da 40 maçta 10 gol 10 asistlik performansıyla göz kamaştıran yıldız futbolcunun neden istenmediği ortaya çıktı. 2018’de şampiyonluğunu ilan eden sarı kırmızılı kulüpten yıllık 1,350 bin Euro kazanan Garry Rodrigues’in lig biter bitmez yönetimden ‘Benim golüm asistim daha çok, Belhanda ve Feghouli’nin aldığı ücreti isterim (4 milyon Euro) dediği öğrenilirken, Fatih Terim’in talebe çok sinirlendiği ve 28 yaşındaki oyuncuyla köprüleri attığı bildirildi. Kendisine yapılan iyileştirmeyi beğenmeyen Garry’nin Abdurrahim Albayrak’ın da sabrını taşırdığı ifade edilirken, Yeşil Burunduli futbolcunun Ocak ayında takımdan gönderilmesine ortak bir kararla izin verildiği anlaşıldı.