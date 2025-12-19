Galatasaray, Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Tohumcu ile ilgileniyor. Sky'da yer alan habere göre, Hoffenheim, devre arası transfer döneminde Umut Tohumcu ile yollarını ayırmak istiyor.

KİRALIK TRANSFER

Umut Tohumcu'nun şu anda Hoffenheim orta sahasında dördüncü seçenek olduğu ve kulübün, genç oyuncu için şu anda planının kiralık transfer olduğu belirtildi. Hoffenheim, 6 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde genç futbolcunun bonservisiyle transferine de izin verebileceği yazıldı.

GALATASARAY'IN RADARINDA

Bundesliga ve Bundesliga II'den şimdiden Umut Tohumcu'ya ilgi gösterdiği ve Galatasaray'ın da 21 yaşındaki futbolcuyu radarında tuttuğu kaydedildi. Galatasaray'da Umut Tohumcu için şu anda somut bir hamle olmadığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Hoffenheim'da bu sezon 8 maçta ssüre bulan Umut Tohumcu, 1 kez gol sevinci yaşadı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Umut Tohumcu'nun, kulübü Hoffenheim ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.