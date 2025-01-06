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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-in etabındaki rakibi Saint-Quentin

Şampiyonlar Ligi play-in etabında yarın temsilcimiz Galatasaray, Fransız ekibi Saint-Quentin ile karşılaşacak.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-in etabındaki rakibi Saint-Quentin
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabında yarın Fransa temsilcisi Saint-Quentin Basketbol takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka yarın saat 20.00'de başlayacak.

İki galibiyete ulaşacak takımın adını son 16 turuna yazdıracağı serinin rövanş maçı 15 Ocak Çarşamba günü Saint-Quentin Arena'da oynanacak.

Serinin üçüncü maça uzaması halinde son karşılaşmada takımlar yeniden 21 Ocak Salı günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun D Grubu'nda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, grubu ikinci sırada tamamlayarak adını play-in etabına yazdırmıştı.

Fransız ekibi ise C Grubu'nda 2 maçını kazanırken, 4 karşılaşmada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı ve grubunu üçüncü basamakta bitirdi.

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