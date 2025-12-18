Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki grubu belli oldu

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı takım I Grubu'nda mücadele edecek.

Galatasaray, I Grubu'nda Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius ile eşleşirken, diğer 2 rakibi ise play-in maçlarının ardından belli olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Hapoel Holon-Trapani Shark ile Mersinspor-Le Mans Sarthe Basket eşleşmelerinin galipleriyle grup müsabakalarında karşı karşıya gelecek.

Bu arada Türk temsilcilerinden TOFAŞ da play-in mücadelesinde Fransa'nın Cholet Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek. TOFAŞ, rakibine üstünlük kurması halinde son 16 turunda J Grubu'nda yer alacak.

Son 16 turu 20-21 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Grup mücadeleleri 17-18 Mart'ta sona erecek.