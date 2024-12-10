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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Lyon

Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek.

AA10 Aralık 2024 Salı 09:16 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuğu Lyon
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonundan Catarina Campos düdük çalacak.

Oynadığı 4 maçta da mağlubiyet yaşayan ve son sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, kalan iki maç öncesinde gruptan çıkma şansını kaybetti. Organizasyonun grup aşamasında 1 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Grupta ilk sırada yer alan Fransız ekibi ise 4'te 4 yaparak çeyrek finali garantiledi. Olimpik Lyon ise grupta 12 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

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