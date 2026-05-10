Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025/2026 sezonunun 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Ligde üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi 27 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Lig aşamasında ilk maçlar 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray'ın şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri şöyle:

Paris Saint Germain

Bayern Münih

Manchester United

Manchester City

Real Madrid

Villarreal

Borussia Dortmund

Porto

Arsenal

Atletico Madrid

Inter

Barcelona

PSV

Lens

Leipzig