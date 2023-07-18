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Spor

İşte o takım! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı rakip belli oldu. Struga'yı 2-1 mağlup eden Litvanya ekibi Zalgiris, sarı-kırmızılıların rakibi oldu.

18 Temmuz 2023 Salı 20:03 - Güncelleme:
İşte o takım! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Zalgiris, Galatasaray'ın rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak olan Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

1. ön eleme maçında Struga'yı 2-1 mağlup eden Litvanya ekibi Zalgiris, Galatasaray'ın rakibi oldu.

Zalgiris'e galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Kendysh, 83. dakikada Radic(k.k) kaydetti. Struga'nın golü 76. dakikada penaltıdan Ibraimi'den geldi.

Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı ikinci ön eleme ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü, rövanş ise 2 Ağustos'ta yapılacak.

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