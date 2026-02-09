İSTANBUL 11°C / 5°C
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Knack

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Galatasaray yarın deplasmanda Belçika ekibi v ile kozlarını paylaşacak.

AA9 Şubat 2026 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Knack takımıyla karşılaşacak.

REO Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Wojciech Maroszek (Polonya) ve Maria de las Olas Rodriguez Machin (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

Sarı-kırmızılıların grupta 2'şer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor.

Belçika ekibi ise B Grubu'nda 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

Galatasaray HDI Sigorta, grubundaki ilk hafta maçında rakibini İstanbul'da 3-2 mağlup etmişti.

