İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2021 Salı / 3 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6835
  • EURO
    15,4397
  • ALTIN
    782.172
  • BIST100
    1949.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PAOK

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda PAOK Mateco'yu ağırlayacak

AA7 Aralık 2021 Salı 11:07 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 11:07
ABONE OL

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray Nef yarın Yunanistan'ın PAOK Mateco takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 4 haftada 3 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, grubunda ilk sırada yer alıyor. Oynadığı maçlardan 2'sini kazanıp 2'sini kaybeden Yunan ekibi ise Galatasaray Nef'in arkasında ikinci basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Yunanistan'da oynanan mücadeleyi PAOK Mateco 81-74 kazanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.