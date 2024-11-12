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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Wolfsburg

Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray, yarın sahasında Alman ekibi Wolfsburg'u ağırlayacak.

AA12 Kasım 2024 Salı 09:24 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Wolfsburg
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonundan Olatz Rivera Olmedo'nun düdük çalacağı karşılaşmada Iragartze Fernandez Esesumaga ile Rocio Puente Pino yardımcı hakem olarak görev alacak.

Gruptaki ilk maçında Lyon'a deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ikinci mücadelesinde ise sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti.

Alman ekibi Wolfsburg ise ilk maçında deplasmanda Roma'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise sahasında Lyon'a 2-0 yenildi.

Grupta puanı bulunmayan iki takımdan Wolfsburg üçüncü, Galatasaray Petrol Ofisi ise dördüncü sırada yer alıyor.

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