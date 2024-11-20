Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Wolfsburg

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'nın Wolfsburg ekibine konuk olacak.

Wolfsburg Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan Ivana Projkovska yönetecek. Karşılaşma DAZN Women Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

A Grubu'ndaki son maçında Wolfsburg'a sahasında 5-0 yenilen Galatasaray, diğer karşılaşmalarda Fransa ekibi Lyon'a 3-0 ve İtalyan ekibi Roma'ya 6-1 mağlup oldu.

Tek galibiyetini Galatasaray'a karşı alan Wolfsburg ise Roma'ya 1-0, Lyon'a da 2-0 yenildi.

Oynadığı 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-kırmızılılar grupta son sırada yer alırken, Wolfsburg 3 puanla 3. sırada yer alıyor