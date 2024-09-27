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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın rakipleri bugün (cuma) belli olacak.

27 Eylül 2024 Cuma 11:36 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor
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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ilki gerçekleştirerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.

Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki rakipleri cuma günü (bugün) çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Galatasaray'ın rakiplerinin belirleneceği kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 4 torbaya ayrıldı. Temsilcimiz Galatasaray kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Torbalar ise şu şekilde;

1.TORBA

FC Barcelona

Olympique Lyonnais

FC Bayern Münih

Chelsea

2. TORBA

VfL Wolfsburg

Arsenal

Real Madrid

Manchester City

3. TORBA

Juventus

SKN St. Pölten

AS Roma

FC Twente

4. TORBA

Valerenga Fotball

Celtic FC

Hammarby IF

Galatasaray

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