İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2025 Pazar / 5 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın şampiyonluğu Hayrabolu'da coşkuyla kutlandı
Spor

Galatasaray'ın şampiyonluğu Hayrabolu'da coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın Süper Lig 2024-2025 sezonundaki şampiyonluğu, Hayrabolu ilçesinde büyük bir sevinçle kutlandı. Çok sayıda taraftarın katıldığı kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.

IHA1 Haziran 2025 Pazar 12:40 - Güncelleme:
Galatasaray'ın şampiyonluğu Hayrabolu'da coşkuyla kutlandı
ABONE OL

Hayrabolu Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen şampiyonluk kutlaması, Cumhuriyet Meydanı'nda taraftarların bir araya gelmesiyle başladı. Sarı-kırmızılı bayraklar, flamalar ve meşalelerle donatılan meydanda, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde büyük bir şampiyonluk coşkusu yaşandı.

Kutlamalar sırasında atılan havai fişekler, geceyi aydınlatarak coşkuya ayrı bir görsel şölen kattı.

Kutlamalar, kortej eşliğinde Alpullu Caddesi'ne taşındı. Burada kurulan sahnede gerçekleştirilen DJ performansı, katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Galatasaray marşları ve şampiyonluk şarkıları eşliğinde eğlenen taraftarlar, gece boyunca zaferin tadını doyasıya çıkardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.