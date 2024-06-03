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Spor

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Senegal'de devam ediyor

Senegal'de yaşayan Galatasaray taraftarları, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu başkent Dakar'da 30 metrelik dev Galatasaray bayrağı açarak kutladı.

IHA3 Haziran 2024 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Senegal'de devam ediyor
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Batı Afrika'nın en büyuk anıtlarından biri olan, Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'nda toplanan taraftarlar, anıtın merdivenlerinde 30 metrelik dev Galatasaray bayrağı açtı. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'ın da katıldığı etkinlikte taraftarlar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla şarkılar söyleyip, dans ettiler. Galatasaraylı gruba Senegallilerin de katılması renkli görüntüler oluşturdu.

SAĞMAN: "SENEGAL'DE GALATASARAY'A BÜYÜK SEMPATİ VAR"

Program dolayısıyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, organizatörlere teşekkür ederek, Fenerbahçeli bir ailede yetişmiş olmasına karşın 1992 yılında Galatasaraylı olduğunu söyledi. Sağman, "Sadece Senegal'de değil, kabul etmek lazım ki dünyada da oldukça iyi tanınıyoruz. Üstelik hem Senegal'in hem de Senegal Milli Takımı'nın sembolü aslan. Dolayısıyla Galatasaray'a Senegal'de çok büyük bir sempati var. Şampiyonluğu bizlerle birlikte gelip kutladılar" dedi.

DEMİR: "AFRİKA'DAKİ İLK GALATASARAYLILAR DERNEĞİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI"

Galatasaray Lisesi mezunlarının ve kulüp camiasının çeşitli yerlerde örgütlerinin bulunduğunu belirten Galatasaray Kongre Üyesi ve iş insanı Aşkın Demir, Afrika'daki ilk Galatasaraylılar derneğini kurma niyetinde olduklarının altını çizdi. Senegal'de Galatasaray sevgisinin çok yüksek olduğuna dikkati çeken Demir, "Çok kısa sürede, bir anda organize olduk. İnşallah 5. yıldız için de daha güzel bir kutlama yaparız. Senegalli dostlarımız da kutlamamıza katıldı" ifadelerini kullandı.

TEBER: "TÜRKİYE DENİLİNCE AKLA İLK GALATASARAY GELİYOR"

Kutlamaya katılan taraftarlardan iş insanı Reşat Teber de, "Moritanya'dan Irak'a, Ürdün'den Malta'ya Türkiye denilince akla ilk Galatasaray geliyor. Bu da Galatasaray'ın nasıl büyük bir marka ve kulüp olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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